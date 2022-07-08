В результате самоликвидации есть не только погибший, но и раненые. Известно еще о 2 пострадавших россиянах. В Запорожской ОВА отмечают, что российские захватчики подсознательно помогают Вооруженным Силам Украины проводить демилитаризацию своих же оккупационных войск.

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Россияне ударили по своим же позициям

Не так давно подразделение РСЗО оккупанта нанесло огневое поражение своих позиций вблизи населенного пункта Нескучное. В результате "прицельного" огня один оккупант погиб, двое получили ранения,

– говорится в сообщении.

Кроме того, россияне уничтожили свой склад боеприпасов.

Ситуация на Запорожье

В Запорожском направлении ситуация за сутки 7 июля существенно не изменилась. Враг сосредоточил основные усилия на улучшении тактического положения и обнаружении слабых мест в обороне наших войск.

Россияне совершили 53 обстрела позиций ВСУ, применяя танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения.

По данным Нацполиции, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Новониколаевка, Новодаровка, Темировка, Новокарловка, Ноопрокоповка, Преображенка, Орехов, Степногорск Таврическое. В милицию поступило 33 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры.

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