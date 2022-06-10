В частности, российские захватчики нанесли ряд авиационных ударов по населенным пунктам Донецкой области. Об этом сообщили в строительстве Генерального штаба Вооруженных Сил Украины от 18:00 10 июня.

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Кроме ствольной и реактивной артиллерии, минометов, танков и другого тяжелого и часто запретного вооружения, на Донбассе враг продолжает применять свою авиацию против наших защитников и защитниц, а также мирных населенных пунктов.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 10 июня российские оккупанты избивали с самолетов и вертолетов по ряду населенных пунктов Донбасса, в частности применяли для своих авиаударов истребители Су-25, а также вертолеты Ка-52 и Ми-8.

Враг нанес авиационных ударов с применением самолетов Су-25 вблизи Марьинки и Красногоровки и вертолетов Ка-52 вблизи Новобахмутовки и Ми-8 в районе Александрополя,

– говорится в возведении Генштаба ВСУ.

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Актуальная ситуация на Востоке

На одном из самых "горячих" направлений – Северодонецком – враг ведет штурмовые действия, пытаясь установить полный контроль над одноименным городом, и хочет таким образом создать условия для блокирования подразделений украинских сил. Бои за населенный пункт продолжаются . Вместе с тем на этом отрезке фронта враг гнал из артиллерии по районам населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка, Тошковка и Горное.

На Славянском направлении подразделения кафиров осуществляют подготовку к возобновлению наступательных действий на одноименный город. От артиллерийских обстрелов подвергались районы населенных пунктов Долина, Красная Поляна, Новая Дмитровка, Грушуваха и Дубровно.

На Бахмутском направлении огневые удары россиян зафиксированы недалеко от населенных пунктов Нью-Йорк, Золотое, Врубовка, Камышеваха, Брестовое и Луганское. На Авдеевском и Кураховском направлении активных боевых действий со стороны оккупантов не было, впрочем, продолжались вражеские артиллерийские обстрелы ряда населенных пунктов региона.

На Лиманском направлении активные боевые действия также не зафиксированы – враг продолжает попытки закрепиться вблизи Святогорска, предпринимает меры по возобновлению наступательных действий в направлении Лиман – Славянск . Противник произвел обстрел неподалеку от Дроновки и Серебрянки.

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