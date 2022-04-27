Об этом рассказал глава общины Александр Резник 27 апреля. Он объяснил, что две ракеты упали возле села Петровка.

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Враги нанесли ракетный удар в район села Петровка. Они выпустили сразу 2 боеприпаса. Как сообщил Резник, одна из ракет упала на фермерское хозяйство.

Ракеты упали не в деревню, а за село. Одна из ракет упала на фермерское хозяйство, нанесен материальный ущерб,

– заявил глава общины.

Как сообщил глава, сейчас в общине не очень спокойно. Он призвал жителей общины не паниковать.

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