Про це розповів голова громади Олександр Різник 27 квітня. Він пояснив, що дві ракети впали біля села Петрівка.

Актуально "Снаряд впав до нас у підїзд": моторошні спогади очевидців смертельного обстрілу у Харкові

Вороги завдали ракетного удару у район села Петрівка. Вони випустили відразу 2 боєприпаси. Як повідомив Різник, одна з ракет впала у фермерське господарство.

Ракети впали не в село, а за село. Одна з ракет впала у фермерське господарство, нанесена матеріальна шкода,

– заявив очільник громади.

Як повідомив сільський голова, зараз в громаді не дуже спокійно. Він закликав жителів громади не панікувати.

Олександр Різник про наслідки авіаудару ворога: дивіться відео