Российские оккупанты практически уничтожили Мариуполь и стерли его с лица земли. Этого рашистам мало – они продолжают совершать свои преступления против мирного населения.

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Наращивание темпов "фильтрации"

Как сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, российские оккупанты все активнее вывозят мужчин из Мариуполя в "фильтрационные лагеря".

Только по приблизительным подсчетам в двух таких "лагерях" – в Безымянном и Казачьем в Новоазовском районе Донецкой области – находится до 4 тысяч мужчин. Сообщается, что их количество в "лагерях" выросло вдвое, что свидетельствует о наращивании темпов "фильтрации". Пока не зафиксировано случаев возвращения из "фильтрационных лагерей" российских оккупантов.

Известно, что задержанные мужчины находятся в ужасных условиях, вынуждены спать на полу, их держат в духоте и антисанитарии. Также российские оккупанты пытают мужчин и издеваются над ними.

Сейчас оккупанты сообщают о том, что собираются "мобилизовать" задержанных в ряды незаконных формирований, так называемых "ДНР" и "ЛНР". Для этого враг заставляет наших мужчин принимать гражданство России или одной из псевдореспублик.

Ситуация на оккупированных территориях

Россияне никак не могут набрать новое "пушечное мясо" для того, чтобы хоть как-то пополнить те потери, которые они понесли в войне против Украины. На оккупированном Донбассе рашисты начали забирать в ряды армии кого-нибудь и посылать в "горячие" точки сразу после получения повестки. В ряды рашистов забирают даже людей с инвалидностью.

Российские оккупанты заблокировали выезд из Херсонской области, которая временно находится под их контролем. Враг хочет направлять людей в аннексированный Крым, сейчас это единственное направление для выезда. Местное население продолжает сопротивляться захватчикам.

Оккупанты готовятся к новой волне ликвидации своих сил. Стало известно, что они стянули большое количество своей техники под Чернобаевку, в настоящее время там находится около 130 боевых машин врага.

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