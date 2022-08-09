российские оккупанты своей артиллерией и бомбами уничтожают целые украинские города. Несмотря на громкие заявления об "восстановлении", ничего восстанавливать враг не собирается, ведь часто после его атак в населенных пунктах не остается камня на камне.

Читайте также : Сколько самолетов находилось на аэродроме "Саки" до 24 февраля 2022 года

россияне не будут восстанавливать уничтоженную Попасную

В желании захватить Луганскую область россияне уничтожали своей артиллерией целые города. Одним из них стала Попасная.

Даже недалекие боевики так называемой ЛНР признали, что в результате их действий восстановление Попасной уже просто невозможно. Из-за своей верхушки они начали говорить пропагандистам, что город разрушен дотла, поэтому его восстановлением сейчас заниматься не будут из-за отсутствия ресурсов.

Несмотря на безумные разрушения, часть местных жителей все равно никуда не хочет ехать. Оккупанты заявляют, что будут переселять людей по уцелевшим домам и подадут в уцелевшие здания тепло. Предыдущий опыт показал, что наладить никакие коммуникации россияне просто не могут, поэтому рассчитывать на воплощение их обещаний в реальность не стоит.

российские оккупанты сообщали о захвате Попасной в начале мая. Уже тогда они говорили, что разрушены 96% всех домов в городе.

Смотрите также – ВСУ уже могут получить оккупантов по всей Херсонщине: видео