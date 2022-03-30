Специалисты выехали на место аварии, но оккупанты продолжили обстрелы. Ремонт пришлось снова отложить. Об этом сообщил глава Луганской ОВА 30 марта.
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Вчера (29 марта – 24 канал) ремонтники выехали на место аварии на линии электропередачи вблизи Северодонецка, однако россияне продолжили обстрелы, надеемся на безопасный доступ к поврежденным коммуникациям.
– пишет Сергей Гайдай.
Многочисленные отключения произошли 29 марта после сильных обстрелов. Только около Северодонецка обесточены 185 трансформаторных подстанций. Без света находятся 30 434 местных жителя.
В целом же на Луганщине из-за российского вторжения отключены 748 трансформаторных подстанций. Без света находятся 121 018 потребителей.
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