Спеціалісти виїхали на місце аварії, але окупанти продовжили обстріли. Ремонт довелося знову відкласти. Про це повідомив голова Луганської ОВА 30 березня.

Зверніть увагу З-під завалів та полум'я вночі врятували 6 жителів Луганщини

Вчора (29 березня – 24 канал) ремонтники виїхали на місце аварії на лінії електропередачі поблизу Сєвєродонецька, однак росіяни продовжили обстріли, сподіваємося на безпечний доступ до пошкоджених комунікацій сьогодні,

– пише Сергій Гайдай.

Чисельні відключення сталися 29 березня після сильних обстрілів. Тільки біля Сєвєродонецька знеструмлені 185 трансформаторних підстанцій. Без світла перебувають 30 434 місцевих жителі.

А загалом на Луганщині через російське вторгнення відключені 748 трансформаторних підстанцій. Без світла перебувають 121 018 споживачі.