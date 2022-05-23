Продолжается 89-й день героической борьбы с российскими оккупантами. В Генеральном штабе ВСУ сообщили, какова ситуация на всех направлениях фронта.

Слишком страшная война: российские добровольцы массово бегут из Украины

Ситуация на фронте: информация от Генерального штаба ВСУ