Триває 89-й день героїчної боротьби України з російськими окупантами. У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, якою є ситуація на всіх напрямках фронту.

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Ситуація на фронті: інформація від Генерального штабу ЗСУ