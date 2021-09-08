Боевики совершили минирование позиций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных наций.
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Что известно о минировании
Во время обстрелов российской стороны в направлении населенного пункта Крымское, оккупанты провели дистанционное минирование. Они сделали это с помощью ручного противотанкового гранатомета, применяя ПОМ-2 (10 мин).
Провели верификацию минирования
Совместный центр по контролю и координации провел верификацию минирования. Как сообщили в ООС, действия России противоречат минским соглашениям, а также – представляют угрозу для жизни военных ВСУ.
Заметим, что 5 сентября оккупанты также использовали запрещенные мины ПОМ-2. Кроме этого, российская сторона применяет стрелковое оружие и подствольный гранатомет.
Российские боевики совершили минирование / Фото пресс-службы ООС
"Указанное является нарушением норм "Женевских конвенций" 1949 года и дополнительно квалифицируется как военные преступления наряду с агрессией, геноцидом и преступлениями против человечности, считается международным преступлением и подпадает под юрисдикцию Международного уголовного суда", – говорится в сообщении.
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Ситуация на Востоке Украины: что известно
- 7 сентября российские боевики 7 раз открывали огонь по нашим позициям.
- Из-за обстрелов ранили украинского военного.
- По информации разведки, оккупанты продолжают закладывать мины возле линии соприкосновения.