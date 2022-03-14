Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал забавную историю о российских орках. Они подрались между собой, потому что не поделили "шашлычную".

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Позавчера ночью вражеские подразделения не поделили между собой "шашлычную" под Старым селом и в очередной раз устроили бой сами с собой. Россияне убивают друг друга,

– говорит он.

По словам Живицкого, многие российские военные на Сумщине хотят сдаваться, между ними нет связи и взаимопонимания.