Террористы осуществляют отдельные обстрелы окрестностей города. Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Сухопутную часть города полностью контролируют ВСУ. Вражеских войск в городе нет, диверсионно-разведывательных групп тоже. Отдельных диверсантов быстро выявляем и ликвидируем. Сегодня в 7 утра задержали женщину-разведчицу, собиравшую данные о военных объектах,

– рассказал Синегубов.

Он отметил, что врагу не удалось реализовать запланированное и в Волчанском районе области. Там окупать высадили десантно-штурмовую группу на 3 вертолетах. 120 террористов хотели двигаться в Харьков. Но ВСУ и терроборона уничтожили большинство десанта прямо на месте. Остальные – сбежали на территорию Белгородской области России.