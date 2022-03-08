Терористи здійснюють окремі обстріли околиць міста. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Сухопутну частину міста повністю контролюють ЗСУ. Ворожих військ в місті немає, диверсійно-розвідувальних груп також. Окремих диверсантів швидко виявляємо та ліквідовуємо. Сьогодні о 7 ранку затримали жінку-розвідницю, яка збирала дані про військові об'єкти,

– розповів Синєгубов.

Він зазначив, що ворогу не вдалося реалізувати заплановане й у Вовчанському районі області. Там окупати висадили десантно-штурмову групу на 3 гелікоптерах. 120 терористів хотіли рухатися на Харків. Але ЗСУ та тероборона знищили більшість десанту прямо на місці. Решта – втекла на територію Білгородської області Росії.

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