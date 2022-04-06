Об этом в своем телеграмме рассказала глава Николаевского областного совета Анна Замазеева. Она подчеркнула, что все раненые уже доставлены в медицинские учреждения.

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В больницах области более 300 пострадавших от войны

Анна Замазеева отметила, что среди пострадавших нет детей. Также она добавила, что потерпевшие уже доставлены в медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь.

По состоянию на утро 6 апреля в больницах Николаевской области находится 306 человек. Все они пострадали от атак оккупантов на область.

Большая благодарность и уважение нашим высокопрофессиональным врачам, которые 24/7 самоотверженно спасают жизнь и здоровье николаевцев!,

– добавила она.