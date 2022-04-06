Про це у своєму телеграмі розповіла голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва. Вона підкреслила, що усі поранені вже доставлені до медичних закладів.

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У лікарнях області понад 300 потерпілих від війни

Ганна Замазєєва зазначила, що серед постраждалих дітей немає. Також вона додала, що потерпілі уже доправлені до медичних закладів, де їм надають необхідну допомогу.

Станом на ранок 6 квітня у лікарнях Миколаївщини перебуває 306 людей. Усі вони постраждали від атак окупантів на область.

Велика подяка і шана нашим високопрофесійним лікарям, які 24/7 самовіддано рятують життя та здоров'я миколаївців!,

– додала вона.

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