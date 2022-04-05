Жертвами окупантів стали мирні люди, які виконували свою роботу. Світла пам'ять про загиблих назавжди залишиться у серцях їхніх близьких та колег.

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Загиблі внаслідок російського ракетного удару у будівлю ОВА

Військовослужбовці військової частини 3039:

Владислав Аркушенко;
Кирило Обеременко;
Володимир Токарєв;
Максим Федоров.

Військовослужбовці Держспецзв'язку:
Андрій Чернявський;
Дмитро Кондратенко.

Військовослужбовці ТрО:

Антон Салніс;
Сергій Шамонін;
Владислав Лютов;
Володимир Мотельчук;
Дмитро Олійник;
Костянтин Оплят;
Дмитро Острянін;
Петро Павлюк;
Андрій Степасюк;
Сергій Фарафонов;
Сергій Євгенійович Шамонін.

Працівники Миколаївської ОВА:

  • Марія Бінчева – співробітниця департаменту економічного розвитку та регіональної політики;
  • Анжеліка Бучковська – співробітницю департаменту економічного розвитку та регіональної політики;
  • Оксана Гавриш – співробітниця департаменту економічного розвитку та регіональної політики;
  • Тетяна Деменнікова – співробітниця департаменту економічного розвитку та регіональної політики;

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