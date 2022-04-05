Жертвами окупантів стали мирні люди, які виконували свою роботу. Світла пам'ять про загиблих назавжди залишиться у серцях їхніх близьких та колег.
Зауважте Знімальна група CNN потрапила під артобстріл біля Миколаєва
Загиблі внаслідок російського ракетного удару у будівлю ОВА
Військовослужбовці військової частини 3039:
Владислав Аркушенко;
Кирило Обеременко;
Володимир Токарєв;
Максим Федоров.
Військовослужбовці Держспецзв'язку:
Андрій Чернявський;
Дмитро Кондратенко.
Військовослужбовці ТрО:
Антон Салніс;
Сергій Шамонін;
Владислав Лютов;
Володимир Мотельчук;
Дмитро Олійник;
Костянтин Оплят;
Дмитро Острянін;
Петро Павлюк;
Андрій Степасюк;
Сергій Фарафонов;
Сергій Євгенійович Шамонін.
Працівники Миколаївської ОВА:
- Марія Бінчева – співробітниця департаменту економічного розвитку та регіональної політики;
- Анжеліка Бучковська – співробітницю департаменту економічного розвитку та регіональної політики;
- Оксана Гавриш – співробітниця департаменту економічного розвитку та регіональної політики;
- Тетяна Деменнікова – співробітниця департаменту економічного розвитку та регіональної політики;
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