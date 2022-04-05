Жертвами окупантів стали мирні люди, які виконували свою роботу. Світла пам'ять про загиблих назавжди залишиться у серцях їхніх близьких та колег.

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Загиблі внаслідок російського ракетного удару у будівлю ОВА

Військовослужбовці військової частини 3039:

Владислав Аркушенко;

Кирило Обеременко;

Володимир Токарєв;

Максим Федоров.

Військовослужбовці Держспецзв'язку:

Андрій Чернявський;

Дмитро Кондратенко.

Військовослужбовці ТрО:

Антон Салніс;

Сергій Шамонін;

Владислав Лютов;

Володимир Мотельчук;

Дмитро Олійник;

Костянтин Оплят;

Дмитро Острянін;

Петро Павлюк;

Андрій Степасюк;

Сергій Фарафонов;

Сергій Євгенійович Шамонін.

Працівники Миколаївської ОВА:

Марія Бінчева – співробітниця департаменту економічного розвитку та регіональної політики;

Анжеліка Бучковська – співробітницю департаменту економічного розвитку та регіональної політики;

Оксана Гавриш – співробітниця департаменту економічного розвитку та регіональної політики;

Тетяна Деменнікова – співробітниця департаменту економічного розвитку та регіональної політики;



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