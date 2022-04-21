К счастью, погибших за последние сутки нет. Самая опасная ситуация в Харькове, который враг обстреливает ежедневно по несколько раз.

Ранее Полицейские в Харькове помогли спасти семью из горящего дома

Жителей Харькова просят без надобности не находиться на улице

Харьковская ОВА призывает жителей без крайней необходимости не выходить на улицы. Лучше оставаться дома или наиболее безопасный вариант – это метро или укрытие.

Ночью в Харькове горели квартиры из-за обстрелов

Только за предыдущие сутки сотрудники ГСЧС Харьковщины совершили 29 оперативных выездов, среди них 13 – связаны с обстрелами. Больше всего пострадал Московский район Харькова. Здесь горели квартиры в многоэтажке, торговые павильоны и автомобили.

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