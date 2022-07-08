В телеграм-каналах распространили "распоряжение" так называемого каховского "административного района", информирует 24 канал.

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Без "пропуска" оккупанты запрещают вход в дошкольные и общеобразовательные учреждения. Помимо этого вход ограничили на территорию коммунальных предприятий. Захватчики объясняют свой беспредел так – "во избежание негативных последствий саботажа".

Запретить допуск лиц, не имеющих должностных обязанностей перед вышеуказанными объектами коммунальной собственности,

– говорится в заявлении оккупантов.



"Распоряжение" захватчиков / Фото из телеграм-каналов

ВСУ ударили по позициям оккупантов в Новой Каховке

Утром 8 июля в Новой Каховке украинские военные стреляли по позициям врага. Они уничтожили ПВО, БК и ликвидировали оккупантов.

Советник руководителя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань рассказал, что это произошло около 6 – 7 часов утра. ВСУ попали в состав боеприпасов врага.

Кроме того, сообщали, что в Новой Каховке 7 июля убили предателя и бывшего полицейского, согласившегося на сотрудничество с оккупантами. Вероятно, говорится о Сергее Томко.

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