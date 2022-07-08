У телеграм-каналах розповсюдили "розпорядження" так званого каховського "адміністративного району", інформує 24 канал.

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Без "перепустки" окупанти забороняють вхід у дошкільні та загальноосвітні заклади. Крім цього, вхід обмежили на територію комунальних підприємств. Загарбники пояснюють своє свавілля так – "щоб уникнути негативних наслідків саботажу".

Заборонити допуск осіб, які не мають посадових обов'язків перед вищевказаними об'єктами комунальної власності,

– мовиться у заяві окупантів.



"Розпорядження" загарбників / Фото з телеграм-каналів

ЗСУ вдарили по позиціях окупантів у Новій Каховці

Зранку 8 липня у Новій Каховці українські військові вгатили по позиціях ворога. Вони знищили ППО, БК та ліквідували окупантів.

Радник керівника Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань розповів, що це сталось близько 6 – 7 години ранку. ЗСУ влучили в склад боєприпасів ворога.

Крім того, повідомляли, що в Новій Каховці 7 липня вбили зрадника та колишнього поліцейського, який погодився на співпрацю з окупантами. Ймовірно, мовиться про Сергія Томку.

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