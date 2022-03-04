Оккупанты продолжают нагло нарушать нормы международного гуманитарного права. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Враг использует жилые дома для размещения стоянок техники и оборудования позиций.

А также военную инфраструктуру и воздушное пространство Беларуси, нанося ракетно-бомбовые удары по критической инфраструктуре, жилым массивам крупных городов,

– добавили в Генштабе ВСУ.

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