Окупанти продовжують зухвало порушувати норми Міжнародного гуманітарного права. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

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Ворог використовує житлові будинки для розміщення стоянок техніки та обладнання позицій.

А також військову інфраструктуру та повітряний простір Білорусі, завдаючи ракетно-бомбових ударів по критичній інфраструктурі, житлових масивах великих міст,

– додали у Генштабі ЗСУ.

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