Очередную неудачную попытку оккупантов захватить украинские позиции зафиксировали пограничники. Во вторник, 14 февраля, враг попытался прорвать боевой рубеж обороны подразделения Госпогранслужбы.
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Более полусотни оккупантов стали "двухсотыми"
Захватчики пытались захватить позиции Сил обороны, пользуясь значительным преимуществом в живой силе. Отмечают, что сначала враг совершил массированный обстрел опорного пункта подразделения украинских защитников по артиллерии.
После этого в наступление пошла пехота противника. К счастью, пограничники мгновенно определили направление главного удара и приступили к отражению атаки.
Бойцы применили минометный и гранатометный удар, благодаря чему удалось отразить несколько волн наступления.
Окончательно отразить нашествие противника помогли ВСУ. Следовательно, не имея успеха, противник отступил с потерями. К слову, во время отражения атаки украинские воины ликвидировали более 60 оккупантов.
Актуальные потери врага по состоянию на 15 февраля
Благодаря героическим усилиям наших воинов, статистика Генштаба ежедневно пополняется. Всего с 24 февраля 2022 года количество ликвидированных оккупантов возросло до 139 770 человек. Только за прошедшие сутки наши воины ликвидировали 690 оккупантов.
Кроме того, враг терпит колоссальные потери в технике:
- танков – 3 290 (+4)
- боевых бронированных машин – 6 507 (+7)
- артиллерийских систем – 2 303 (+4)
- РСЗО – 466 (+0)
- средств ПВО – 236 (+2)
- самолетов – 298 (+0)
- вертолетов – 286 (+0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2011 (+0)
- крылатых ракет – 857 (+0)
- кораблей и катеров – 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 161 (+6)
- специальной техники – 219 (+1)