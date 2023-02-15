Очередную неудачную попытку оккупантов захватить украинские позиции зафиксировали пограничники. Во вторник, 14 февраля, враг попытался прорвать боевой рубеж обороны подразделения Госпогранслужбы.

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Более полусотни оккупантов стали "двухсотыми"

Захватчики пытались захватить позиции Сил обороны, пользуясь значительным преимуществом в живой силе. Отмечают, что сначала враг совершил массированный обстрел опорного пункта подразделения украинских защитников по артиллерии.

После этого в наступление пошла пехота противника. К счастью, пограничники мгновенно определили направление главного удара и приступили к отражению атаки.

Бойцы применили минометный и гранатометный удар, благодаря чему удалось отразить несколько волн наступления.

Окончательно отразить нашествие противника помогли ВСУ. Следовательно, не имея успеха, противник отступил с потерями. К слову, во время отражения атаки украинские воины ликвидировали более 60 оккупантов.

Актуальные потери врага по состоянию на 15 февраля

Благодаря героическим усилиям наших воинов, статистика Генштаба ежедневно пополняется. Всего с 24 февраля 2022 года количество ликвидированных оккупантов возросло до 139 770 человек. Только за прошедшие сутки наши воины ликвидировали 690 оккупантов.

Кроме того, враг терпит колоссальные потери в технике:

  • танков – 3 290 (+4)
  • боевых бронированных машин – 6 507 (+7)
  • артиллерийских систем – 2 303 (+4)
  • РСЗО – 466 (+0)
  • средств ПВО – 236 (+2)
  • самолетов – 298 (+0)
  • вертолетов – 286 (+0)
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 2011 (+0)
  • крылатых ракет – 857 (+0)
  • кораблей и катеров – 18 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 161 (+6)
  • специальной техники – 219 (+1)