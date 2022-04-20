Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, в результате обстрела дома остались без газа из-за поврежденного газопровода.
Важно Россияне хотят наступать в направлении Лимана и продвинуться вглубь Попасной, – Генштаб
В двух домах в центральной части города вспыхнул пожар. Сколько еще повреждено обломками и взрывной волной – устанавливают.
Оккупанты ночью обстреляли Новодружеск / Фото из телеграма Сергея Гайдая
Какая ситуация в Луганской области
Кроме того, несколько раз за ночь враг также обстрелял город Горный. Тем временем в Лисичанске удалось разминировать еще 3 многоэтажки.
Вчера пиротехническими расчетами ГСЧС в Лисичанске проверены 10 домов, ранее оказывавшихся под обстрелами. В семи из них остатки взрывоопасных предметов не найдены. Своевременно обнаружили неразорванные реактивные снаряды в трех домах. Теперь там безопасно, если можно так сказать,
– объяснил Гайдай.
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