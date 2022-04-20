Як повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, внаслідок обстрілу будинки залишилися без газу через пошкоджений газопровід.

Важливо Росіяни хочуть наступати в напрямку Лимана і просунутися вглиб Попасної, – Генштаб

У двох будинках в центральній частині міста спалахнула пожежа. Скільки ще пошкоджено уламками та вибуховою хвилею – встановлюють.



Окупанти вночі обстріляли Новодружеськ / Фото з телеграму Сергія Гайдая

Яка ситуація на Луганщині

Крім того, декілька разів за ніч ворог також обстріляв місто Гірське. Тим часом у Лисичанську вдалося розмінувати ще 3 багатоповерхівки.

Вчора піротехнічними розрахунками ДСНС у Лисичанську перевірено 10 будинків, які раніше опинялися під обстрілами. У семи з них залишків вибухонебезпечних предметів не знайдено. Своєчасно виявили нерозірвані реактивні снаряди в трьох будинках. Тепер там безпечно, якщо можна так сказати,

– пояснив Гайдай.

Цікаво – Ранкове зведення Генштабу за 20 квітня: дивіться відео