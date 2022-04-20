У Генштабі повідомляють, що на Донецькому та Таврійському напрямках російські окупанти продовжують обстріли передових позицій наших військ. Так вони підступно шукають слабкі місця в обороні по всій лінії зіткнення.
До теми Окупанти ведуть активні бойові дії в районі Олександрівки, – Генштаб
Тривають бойові дії в районах населених пунктів Кремінна, Торське та Зелена Долина. Ворог здійснює перегрупування з метою подальшого наступу у напрямку на населений пункт Лиман,
– повідомляє Генштаб.
Також ворог намагається наступати, щоб просунутися вглиб Попасної.
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