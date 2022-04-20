На цьому напрямку російські окупанти стараються зосередити ключові зусилля на утримання тих рубежів, які вони зайняли.

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Генштаб про ситуацію на фронті

Ворог обстрілює позиції українських військових. Також повідомляють, що осійські загарбники ведуть активні бойові дії в районі селища Олександрівка.

У Генштабі додають, що далі ворог буде продовжувати обстрілювати позиції ЗСУ та підтримувати бойову активність з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

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