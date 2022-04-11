Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире национального телемарафона рассказал о текущей ситуации в области, сообщает 24 канал.

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Враг ночью обстреливал Харьковщину

Что касается обстрелов, которые были этой ночью, то их зафиксировали около 66. Из реактивных систем залпового огня – "Градов" и "Смерчей", танков,

– сообщил Синегубов.

Глава ОВА подчеркнул, что враг бьет именно по жилым домам, где нет никаких военных объектов. Вновь пострадали жилые кварталы Пятихаток, Салтовки, Алексеевки, районов ХТЗ, Холодной Горы.

Бои вели по Дергачевскому направлению.

Есть погибшие и раненые

В течение 10 апреля в Харьковской области захватчики убили 11 мирных жителей, среди которых – 7-летний ребенок. Кроме того, еще по меньшей мере 16 человек получили ранения, они в больнице.