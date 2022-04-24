Подлые россияне продолжают преступно вывозить украинцев в Россию. Запланированную эвакуацию из Мариуполя использовали для очередной депортации украинцев.

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Колонна танков перед эвакуацией

Интересно, что перед запланированным началом эвакуации в российских пабликах начали распространять фото колонны танков, которая "шла на Азовсталь". Похоже, что если бы украинцы не поверили в "обстрелы", они открыли бы огонь по мирным украинцам.

Когда же стало известно о сорванной эвакуации и незаконном вывозе украинцев в Россию, оккупанты начали удалять фото с танками. Недалекие россияне не знают, что все, что когда-либо попало в интернет, остается в нем навсегда.

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