Підлі росіяни продовжують злочинно вивозити українців до Росії. Заплановану евакуацію з Маріуполя вони використали для чергової депортації українців.

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Колона танків перед евакуацією

Цікаво, що перед запланованим початком евакуації в російських пабліках почали поширювати фото колони танків, яка "йде на Азовсталь". Схоже на те, що якби українці не повірили б в "обстріли", вони б відкрили вогонь по мирних українцях.

Коли ж стало відомо про зірвану евакуацію та незаконне вивезення українців в Росії, окупанти почали видаляти фото з танками. Недалекі росіяни не знають, що все, що колись потрапило в інтернет, залишається у ньому назавжди.

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