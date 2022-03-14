Авдеевка находится под постоянным огнем российских оккупантов. Враг обстреливает город без какой-либо военной цели, его задача – нанести максимальный вред.

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Оружие врага

Как сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, оккупанты обстреливают город из "Точек-У" и реактивных систем залпового огня

Один пакет града оккупанты выпустили по Авдеевскому коксохимическому комбинату. Кроме того, повредили газопровод, школу, частные дома. Информация о жертвах среди гражданского населения уточняется,

– написал он.

Информация о пострадавших от обстрелов оккупантов мирных граждан уточняется.

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