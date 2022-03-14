Авдіївка перебуває під посттійним вогнем російських окупантів. Ворог обстрілює місто без будь-якої військової мети, його завдання – завдання максимальної шкоди.

Читайте також "Ситуація напружена, ворог обстрілює позиції": ролик із передової з українськими захисниками

Зброя ворога

Як повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, окупанти обстрілюють місто з "Точок-У" та реактивних систем залпового вогню

Один пакет граду окупанти випустили по Авдіївському коксохімічному комбінату. Крім того, пошкодили газогін, школу, приватні будинки. Інформація про жертв серед цивільного населення наразі уточнюється,

– написав він.

Інформація про постраждалих від обстрілів окупантів цивільних громадян наразі уточнюється.

Дивіться відео, як рятувальники Чернігова вилучають з будинків авіабомби