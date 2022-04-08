Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Он отметил, что оккупанты повредили не менее 5 домов.

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Россияне пытались атаковать на Авдеевском направлении

На Марьинском направлении бои идут, ситуация на фронте не изменилась. На Авдеевском направлении россияне за сутки предприняли несколько попыток атаковать – все они были отбиты,

– написал Кириленко.

При этом враги обстреливают мирное население по всей линии фронта. Они нанесли удар с вертолета по Угледару и ракетный удар по Славянску. В Угледаре ранен 1 человек и много разрушений, такая же ситуация и в Славянске.

Россияне не позволяют выехать из Донецкой области

Также россияне не позволяют украинцам выехать из Донецкой области. 7 апреля люди ехали в автобусах из Угледара под вражеским огнем. В Славянске крылатая заблокировала выезд трех эвакуационных поездов. К счастью, железнодорожное полотно быстро починили.

Смотрите в видео – как заблокировали движение 3 эвакуационных поездов: