Четыре города без света
Обстрел произошел утром 12 марта, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. На Авдеевском направлении оккупанты использовали установки "Град" и "Точка-У".
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В настоящее время устанавливают последствия обстрелов.
Кроме того, враг вел огонь по Каменке в Очеретинской общине. В результате атаки повреждены дома.
К счастью, обошлось без жертв среди мирного населения.
Снаряды перебили высоковольтную линию электропередач, по'тому без света остались:
- Троицкое,
- Новобахмутовка,
- Новоселовка,
- Александрополь.
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