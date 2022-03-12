Четыре города без света

Обстрел произошел утром 12 марта, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. На Авдеевском направлении оккупанты использовали установки "Град" и "Точка-У".

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В настоящее время устанавливают последствия обстрелов.

Кроме того, враг вел огонь по Каменке в Очеретинской общине. В результате атаки повреждены дома.

К счастью, обошлось без жертв среди мирного населения.

Снаряды перебили высоковольтную линию электропередач, по'тому без света остались:

Троицкое,

Новобахмутовка,

Новоселовка,

Александрополь.

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