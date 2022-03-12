Чотири міста без світла

Обстріл відбувся зранку 12-го березня, повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко. На Авдіївському напрямку окупанти використали установки "Град" і "Точка-У".

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Наразі встановлюють наслідки обстрілів.

Окрім того, ворог вів вогонь по Кам'янці, що в Очеретинській громаді. Унаслідок атаки пошкоджені будинки.

На щастя, обійшлося без жертв серед мирного населення.

Снаряди перебили високовольтну лінію електропередач, тому без світла залишилися:

Троїцьке

Новобахмутівка

Новоселівка

Олександропіль.

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