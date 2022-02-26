Испуганные оккупанты все чаще прибегают к обстрелам мирного населения. Однако украинские защитники дают им достойный отпор – враги терпят безумные потери.

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Оккупанты обстреляли авто харьковчанина

Приблизительно в 15:00 26 февраля на трассе между городом Балаклея и селом Яковенково Изюмского района захватчики обстреляли автомобиль Volkswagen Transporter. В результате этого 54-летний мужчина, управлявший автомобилем, получил ранение в шею.

Мирный житель пострадал в результате вражеских обстрелов / Фото Харьковской облпрокуратуры

Пострадавший попал в Балаклейскую центральную клиническую районную больницу. Врачи оказывают ему медицинскую помощь.

Следователи начали досудебное расследование за нарушение законов и обычаев войны. В Харьковской облпрокуратуре документируют все преступления, совершенные в условиях военного положения. Прокуроры подчеркнули, что каждого из них преступников ожидает неотвратимое наказание.

Пострадавшего увезли в больницу / Фото Харьковской облпрокуратуры

Преступников ждет наказание / Фото Харьковской облпрокуратуры

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