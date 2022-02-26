Окупанти обстріляли авто цивільного на Харківщині

Перелякані окупанти все частіше вдаються до обстрілів мирного населення. Однак українські захисники дають їм гідну відсіч – вороги зазнають шалених втрат.

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Окупанти обстріляли авто харків'янина

Приблизно о 15:00 26 лютого на трасі між містом Балаклія та селом Яковенкове Ізюмського району загарбники обстріляли автомобіль Volkswagen Transporter. Внаслідок цього 54-річний чоловік, який керував автівкою, отримав поранення у шию.



Мирний житель постраждав внаслідок ворожого обстрілу / Фото Харківської облпрокуратури

Постраждалий потрапив у Балаклійську центральну клінічну районну лікарню. Лікарі надають йому медичну допомогу.

Слідчі розпочали досудове розслідування за порушення законів та звичаїв війни. У Харківській облпрокуратурі документують всі злочини, вчинені в умовах воєнного стану. Прокурори наголосили, що за кожен з них злочинців чекає невідворотне покарання.



Постраждалого відвезли у лікарню / Фото Харківської облпрокуратури



Злочинців чекає покарання / Фото Харківської облпрокуратури

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