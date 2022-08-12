российская армия продолжает бить по Харьковской области

Сегодня, в ночь на 12 августа, вражеские ракеты ударили по трем районам города. Но это не были единственные обстрелы по области. Так, оккупанты обстреляли днем еще Богодуховский район. Об этом сообщила Харьковская прокуратура.

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По данным следствия, 12 августа около 7:30 российские военные нанесли удары по селу Барановка Богодуховского района. В результате обстрела погибла 50-летняя женщина и получил ранение 28-летний мужчина.

Также около 12.30 российская армия продолжила обстреливать из артиллерии Богодуховский район. Под огнем оккупантов оказался пгт Золочев. К сожалению, не обошлось без пострадавших – получил ранение 13-летний мальчик и 83-летняя женщина. Кроме того, повреждены два жилых дома.



российская армия продолжает бить по Харьковской области / Фото Харьковская облпрокуратура

По предварительным данным, обстрел производился с РСЗО "Ураган" с оккупированной территории. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы в подследственность в Управление СБУ Харьковской области, – сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Оба уголовных производства открыты по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

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