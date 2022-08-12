російська армія продовжує бити по Харківщині

Сьогодні, в ніч проти 12 серпня, ворожі ракети вдарили по трьох районах міста. Але це не були єдині обстріли по області. Так, окупанти обстріляли вдень ще Богодухівщину. Про це повідомила Харківська прокуратура.

Головне Україна отримала нові M270 MLRS, NYT про колосальні втрати росіян: основне за 170 день війни

За даними слідства, 12 серпня близько 7:30 російські військові завдали ударів по селі Баранівка Богодухівського району. Внаслідок обстрілу загинула 50-річна жінка та отримав поранення 28-річний чоловік.

Також близько 12:30 російська армія продовжила обстрілювати з артилерії Богодухівщину. Під вогнем окупантів опинилось смт Золочів. На жаль, не обійшлося без постраждалих – отримав поранення 13-річний хлопчик та 83-річна жінка. Крім того, пошкоджено два житлових будинки.



російська армія продовжує бити по Харківщині / Фото Харківська облпрокуратура

За попередніми даними, обстріл здійснювався з РСЗВ "Ураган" з окупованої території. Наразі проводяться першочергові слідчі дії. Надалі матеріали кримінального провадження буде передано за підслідністю до Управління СБУ Харківщини,

– повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Обидва кримінальні провадження відкрито за фактом порушення законів і звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Зверніть увагу – Росіяни вгатили у двір житлового будинку в центрі Харкова: дивіться відео