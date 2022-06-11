Кроме того, в течение дня 11 июня обстрелы продолжились. К счастью, жертв не было.
Вражеские обстрелы Николаевщины не утихают: есть погибшие и почти десяток раненых
В результате обстрелов 10 июня одного человека госпитализировали, другому раненому медицинскую помощь оказали на месте и отпустили домой. Пострадали жилые дома, частный сектор, инфраструктура газовых подстанций,
– говорится в сообщении.
В настоящее время община осталась без газа. Во всех населенных пунктах, кроме города Дергачи, нет света. Сейчас специалисты работают, чтобы возобновить поставки электричества и газа.
Враг нанес удар по Чкаловской общине
- В ГСЧС рассказали, что российские захватчики нанесли удар по Чкаловской общине. Погибли 4 человека: 2 мужчины и 2 женщины. Их тела извлекли из-под завалов дома.
- Олег Синегубов – глава Харьковской ОВА – сообщил, что трагедия произошла в селе Коробочкино Чугуевского района. Российский снаряд попал в частный дом.
- Кроме того, известно, что еще один человек пострадал.
Заявление Терехова
- Игорь Терехов – мэр Харькова – рассказал, что за последние недели интенсивность обстрелов Харькова снизилась . Однако враг начал использовать более мощные бомбы и ракеты. Ситуация остается очень напряженной, но она – контролируемая.
- Российские захватчики пытаются дестабилизировать ситуацию в Харькове. Они хотят, чтобы людей охватила паника, и предприятия перестали работать. В то же время харьковчане – мужественные люди. Они возвращаются к работе.
- Рынки в Харькове уже действуют. Кроме того, начал открываться малый бизнес. Однако мэр подчеркнул, что необходимо быть очень осторожными. Российские захватчики могут нанести удар в любой момент.
Какая ситуация в Харьковской области
Украинские защитники и защитницы продолжают защищать родную землю от российских захватчиков. Оккупанты пытаются не дать украинским героям выйти к государственной границе.
В частности, в районе Изюма оккупанты совершили атаку в направлении Пасека – Богородичное. Враг пытается закрепиться в окрестностях Богородичного. В то же время ВСУ активно противодействуют россиянам. Захватчикам наносят серьезные потери.
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