Окрім того, упродовж дня 11 червня обстріли продовжилися. На щастя, жертв не було.

Зауважте Ворожі обстріли Миколаївщини не вщухають: є загиблі та майже десяток поранених

Внаслідок обстрілів 10 червня одну людину шпиталізували, іншому пораненому медичну допомогу надали на місці і відпустили додому. Постраждали житлові будинки, приватний сектор, інфраструктура газових підстанцій,

– мовиться у повідомленні.

Наразі громада залишилася без газу. У всіх населених пунктах, окрім міста Дергачі, немає світла. Наразі фахівці працюють, аби відновити постачання електрики та газу.

Ворог завдав удар по Чкаловській громаді

У ДСНС розповіли, що російські загарбники завдали удару по Чкаловській громаді. Загинуло 4 людей: 2 чоловіків та 2 жінок. Їхні тіла дістали з-під завалів будинку.

Олег Синєгубов – голова Харківської ОВА – повідомив, що трагедія сталася у селі Коробочкине Чугуївського району. Російський снаряд влучив у приватний будинок.

Окрім того, відомо, що ще одна людина постраждала.

Заява Терехова

Ігор Терехов – мер Харкова – розповів, що упродовж останніх тижнів інтенсивність обстрілів Харкова знизилася. Однак ворог почав використовувати значно потужніші бомби та ракети. Ситуація залишається дуже напруженою, однак вона – контрольована.

Російські загарбники намагаються дестабілізувати ситуацію у Харкові. Вони хочуть, аби людей охопила паніка й підприємства перестали працювати. Водночас харків'яни – мужні люди. Вони повертаються до роботи.

Ринки у Харкові вже працюють. Окрім того, почав відкриватися малий бізнес. Однак мер наголосив, що необхідно бути дуже обережними. Російські загарбники можуть завдати удар у будь-яку мить.

Яка ситуація на Харківщині

Українські захисники та захисниці продовжують захищати рідну землю від російських загарбників. Окупанти намагаються не дати українським героям вийти до державного кордону.

Зокрема, у районі Ізюма окупанти здійснили атаку в напрямку Пасіка – Богородичне. Ворог намагається закріпитися на околицях Богородичного. Тим часом ЗСУ активно протидіють росіянам. Загарбникам завдають серйозних втрат.

Зверніть увагу! Російські загарбники обстрілюють Миколаївщину. Від дій окупантів потерпають Миколаївський та Баштанський райони. Серед мирних жителів є жертви й постраждалі.

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