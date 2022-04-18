Погибли мужчина и женщина

Прокуратура расследует обстрел Харькова. Сообщается, что оккупанты нанесли удар 18-го апреля около 11:50.

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Россияне обстреляли Основянский район. Снаряды упали на территории детских площадок возле жилых домов.

В результате обстрела погибли мужчина и женщина. Также поврежден ряд жилых домов.

Заметим, что Россия за последние дни увеличила интенсивность обстрелов Харькова и области. Из-за этого харьковчан просят в течение 18-го апреля не выходить из укрытий.

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