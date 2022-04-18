Об этом сообщила корреспондентка 24 канала из Харькова.

На тему В Харькове продолжается частичная блокировка российскими войсками

По ее словам, появились свежие данные о количестве погибших и пострадавших и, к сожалению, цифры увеличились.

Из-за обстрелов оккупантами центра Харькова погибли 6 человек, еще 24 – получили ранения,

– подчеркнула журналистка.

Кроме того, утром 18 апреля Россия снова обстреляла жилой район Харькова. Пока неизвестно, есть ли там пострадавшие.

Добавим, что обстрелы произошли в воскресенье, 17 апреля, около 13:50. В это время харьковчане начали сообщать о взрывах в центре города.

В Харьковской ОВА добавили, что также в области обстреляли Дергачевскую общину, там погибли 2 человека и 1 получил ранения. И погиб один человек в Золочевской общине.

К слову, жителей Харькова просят в течение 18 апреля не выходить из укрытий. Российские войска продолжают усиленно обстреливать жилые районы. При этом в укрытиях советуют находиться все время. Несмотря на то, звучит ли сигнал тревоги или нет.

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