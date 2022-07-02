Российская армия в очередной раз нанесла удар по Донецкой области. К сожалению, в результате обстрела есть пострадавшие, среди них 7-летний мальчик.

Главное Обстрел Славянска, почти 36 тысяч убитых оккупантов: основное за 129 день войны

Обстрел Доброполья в Донецкой области

2 июля оккупанты ударили по Доброполью Донецкой области. В результате российского удара получили ранения двое гражданских, среди них мальчик, которому всего 7 лет.

Кроме того, вражеская атака повредила многоэтажные и частные дома. Одно из частных сооружений полностью уничтожено.



Последствия обстрела Доброполья / Фото Радио Свобода



Ужасные кадры обстрелов Доброполье / Фото Радио Свобода

Оккупанты обстреляли Славянск кассетными снарядами

Российские военные продолжают использовать запретные кассетные боеприпасы для своих атак. Кассетные снаряды над головой разрываются как фейерверк. И хотя разрушения они не наносят, но людям угрожают очень.

Так враг атаковал ими микрорайон Лиманы в Славянске. Россияне выбрали мирный частный сектор, где нет никаких военных объектов. 90% жертв и раненых на момент атаки находились на улице. К сожалению, в результате обстрела погибли четыре человека, а еще семеро получили ранения.

Обратите внимание: ситуация в Донецкой области остается напряженной. Впрочем, там решили сократить продолжительность комендантского часа. С понедельника, 4 июля, он будет действовать с 22:00 до 04:00.

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