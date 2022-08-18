Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. По ее словам, общежитие просто "перемолото" попаданием ракеты, на месте трагедии разбросаны детские коляски, вещи и фотографии.

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Враг дважды обстрелял Харьков

В результате ракетной атаки вечером 17 августа возник большой пожар. Жители разрушенного дома и их соседи звонят по больницам, чтобы узнать, что с их близкими.

Некоторые из них при нас получили известие, что их знакомых не стало,

– рассказала корреспондентка.

В общежитии проживали обычные горожане, чья жизнь вчера вечером просто перевернулась. Среди них были пенсионеры и люди с проблемами слуха. В результате ужасной трагедии известно о 7 погибших и 17 раненых, среди которых 11-летний ребенок .

Последствия ракетного удара россиян по общежитию в Харькове / Фото 24 канала

В уничтоженном корпусе общежития проживало около 20 семей. Судьба всех этих людей пока неизвестна.

С самого утра на месте трагедии работали эксперты. Пожарные пытались ликвидировать огонь и искали людей, которые могли выжить, но шансы на это, к сожалению, минимальны.



Спасатели ликвидируют последствия ракетной атаки / Фото 24 канала



В результате попадания ракеты возник масштабный пожар / Фото 24 канала

В Харьковской ОВА заявили, что россияне нанесли удар ракетой типа "Искандер". Ожидается заключение полиции и прокуратуры относительно типа ракеты по изъятым обломкам. Но определить это трудно, ведь очень большое разрушение.

Это не те С-300, которые наверняка с месяц били бесцельно, это что-то помощнее.

– заметила корреспондентка.

Пожар был очень большим. Пока неизвестно, остался ли кто-нибудь под завалами. По информации очевидцев, погибших вынесли сразу.

Житель разрушенного дома рассказал, что все произошло мгновенно, общежитие просто начало сыпаться. А мужчину спас шкаф.



Жители разрушенного дома ищут близких / Фото 24 канала



Пострадавшие в результате циничного удара россиян / Фото 24 канала

Корреспондентка рассказала о последствиях удара по Харькову: смотрите видео

Утренний обстрел города

Около 5 утра 18 августа враг снова обстрелял Харьков. В результате ракетной атаки пострадали несколько районов, в одном из них повреждения получило еще одно общежитие. На месте попадания ракеты загорелся масштабный пожар.

Предварительно известно о 1 погибшем и около 18 раненых, среди которых двое детей,

– рассказала Анна Черненко.

С ночи там продолжаются работы по поиску людей. Спасатели продолжают тушить пламя. По предварительной информации, площадь возгорания составляет около 4,5 тысяч квадратных метров.

К сожалению, это еще не все последствия утренних обстрелов Харькова. Позже обещают сообщить больше информации.

Смертельные удары по общежитиям в Харькове: все, что известно об атаках 17 – 18 августа

оккупанты уверяют, что в общежитии жили азовцы

россияне часто публикуют в своих телеграмм-каналах списки возможных объектов для обстрелов. До ракетного удара разрушенных зданий в списках не было.

Но после удара российские телеграмм-каналы, соцсети просто взорвались тем, что якобы едва ли не во всех харьковских городских общежитиях расселены бойцы ТрО и "Азова", всего того, что они (русские – 24 канал) панически боятся,

– рассказала корреспондентка.

После того, как оккупанты уничтожили огромное количество харьковских школ и садиков, они решили "взяться" за общежития. Жители Харькова и местные власти воспринимают это как терроризм.