Соответствующую информацию сообщили в Харьковской ОВА. Там также объяснили, что россияне 4 сентября атаковали два района Харьковщины.
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Оккупанты снова атаковали Харьковскую область
В результате обстрелов в селе Одноробовка Золочевской общины погибла 50-летняя женщина. Снаряд попал в дом местной жительницы,
– сообщили в ОВА.
Также там объяснили, что в Изюмском районе из-за обстрелов поселка Андреевка ранены 3 гражданских.
Людей доставили в больницы Харьковской области.
Следует сказать, что россияне регулярно обстреливают Харьковщину, убивая мирных жителей и уничтожая гражданскую инфраструктуру.
россияне разрушили Дом печати в Харькове
Российские военные разрушили Дом печати в Харькове. Спасатели 2 сентября разбирали все аварийные элементы здания, поскольку была угроза неконтролируемого разрушения.
Сотрудникам ГСЧС пришлось разобрать все аварийные детали: элементы кровли, колонн, балок и плит перекрытия. Подробнее об этом читайте по ссылке.
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