Відповідну інформацію повідомили у Харківській ОВА. Там також пояснили, що росіяни 4 вересня атакували два райони Харківщини.
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Окупанти знову атакували Харківщину
В результаті обстрілів, у селі Одноробівка Золочівської громади загинула 50-річна жінка. Снаряд влучив у будинок місцевої мешканки,
– повідомили в ОВА.
Також там пояснили, що в Ізюмському районі через обстріли селища Андріївка поранено 3 цивільних.
Людей доправили у лікарні на Харківщині.
Варто сказати, що росіяни регулярно обстрілюють Харківщину, вбиваючи мирних жителів та знищуючи цивільну інфраструктуру.
росіяни зруйнували Будинок друку в Харкові
Російські військові зруйнували Будинок друку в Харкові. Рятувальники 2 вересня розбирали всі аварійні елементи будівлі, оскільки була загроза неконтрольованої руйнації.
Працівникам ДСНС довелось розібрати всі аварійні деталі: елементи покрівлі, колон, балок та плит перекриття. Детальніше про це читайте за посиланням.
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