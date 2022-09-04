Відповідну інформацію повідомили у Харківській ОВА. Там також пояснили, що росіяни 4 вересня атакували два райони Харківщини.

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Окупанти знову атакували Харківщину

В результаті обстрілів, у селі Одноробівка Золочівської громади загинула 50-річна жінка. Снаряд влучив у будинок місцевої мешканки,

– повідомили в ОВА.

Також там пояснили, що в Ізюмському районі через обстріли селища Андріївка поранено 3 цивільних.

Людей доправили у лікарні на Харківщині.

Варто сказати, що росіяни регулярно обстрілюють Харківщину, вбиваючи мирних жителів та знищуючи цивільну інфраструктуру.

росіяни зруйнували Будинок друку в Харкові

Російські військові зруйнували Будинок друку в Харкові. Рятувальники 2 вересня розбирали всі аварійні елементи будівлі, оскільки була загроза неконтрольованої руйнації.

Працівникам ДСНС довелось розібрати всі аварійні деталі: елементи покрівлі, колон, балок та плит перекриття. Детальніше про це читайте за посиланням.

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