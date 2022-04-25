Как отметил глава Луганской ОВА, 12 жителей Северодонецка отправились в безопасные места. А вот автобус, ехавший в Рубежное, до пункта назначения не добрался из-за вражеских обстрелов.

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Люди боятся эвакуироваться

Сергей Гайдай добавил, что все меньше людей готово к эвакуации. Так что автобусы отправляются полупустыми с мест сбора. Например, из Северодонецка выехало 25 апреля только 12 человек.

Важно: на контролируемой Украиной части Луганской области все еще остается 60 тысяч человек.

Что касается Попасной и Рубежной, то оттуда люди стремились выбраться. Но российские захватчики продолжают делать эвакуацию невозможной. В частности, они обстреливают эвакуационные автобусы.

Сегодня на подъезде к Рубежному орки открыли огонь по автобусу, никто не пострадал, кроме транспорта,

– отметил Гайдай.

Он добавил, что в области теперь на один автобус, которым можно было бы вывозить людей, меньше. Радует хотя бы то, что никто в результате коварной атаки не пострадал.

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