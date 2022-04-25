Як зазначив глава Луганської ОВА, 12 мешканців Сєвєродонецька вирушили до безпечних місць. А от автобус, який їхав до Рубіжного, пункту призначення не дістався через ворожі обстріли.

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Люди бояться евакуйовуватися

Сергій Гайдай додав, що усе менше людей готові до евакуації. Тож автобуси вирушають напівпорожніми з місць збору. Наприклад, з Сєвєродонецька виїхало 25 квітня лише 12 людей.

Важливо: на контрольованій Україною частині Луганської області все ще залишається 60 тисяч мешканців.

Що стосується Попасної та Рубіжного, то звідти люди прагнули вибратися. Але російські загарбники продовжують робити евакуацію неможливою. Зокрема вони обстрілюють евакуаційні автобуси.

Сьогодні на під'їзді до Рубіжного орки відкрили вогонь по автобусу, ніхто не постраждав, окрім транспорту,

– зазначив Гайдай.

Він додав, що в області тепер на один автобус, яким можна було б вивозити людей, менше. Тішить бодай те, що ніхто внаслідок підступної ворожої атаки не постраждав.

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