Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что подразделения вражеской ПВО не смогли перехватить наши ракеты. Все потому, что основную часть противовоздушной обороны оккупанты передислоцировали в Херсонскую область.

Важно Оккупанты готовят диверсию в Мелитополе: минуют котельные, – мэр

Речь идет о военной базе возле аэродрома. По словам Федорова, оккупанты уже неоднократно пытаются ее восстановить.

Удар по жилому району

Захватчики применили свою привычную тактику – прибегли к традиционным террористическим актам, часто применяемым в Донецке.

Через несколько минут после обстрела военной базы они запустили из бывшего Акимовского района ракету по жилым домам. Снаряд прилетел на улицы Украинская и Герцена.

Один местный житель пострадал. Сейчас он находится в больнице.

Около 10 гражданских домов были разрушены.

Люди сняли видео, как ракета россиян летит с юга на север Мелитополя.

Взрывы в Мелитополе

17 августа в селах возле Мелитополя местные слышали взрывы. В частности, в Мордвиновке, Гирсовке и Дунаевке. Потом последовали автоматные очереди.

Кстати, ранее Федоров отмечал, что в Мелитополе хорошо работают партизаны. Их основные задачи:

перекрытие поставок вооружения, боеприпасов и их ликвидация; информирование украинских силовых структур о расположении и передвижении врага; демотивация коллаборантов и кафиров.

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