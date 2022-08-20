Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что подразделения вражеской ПВО не смогли перехватить наши ракеты. Все потому, что основную часть противовоздушной обороны оккупанты передислоцировали в Херсонскую область.
Важно Оккупанты готовят диверсию в Мелитополе: минуют котельные, – мэр
Речь идет о военной базе возле аэродрома. По словам Федорова, оккупанты уже неоднократно пытаются ее восстановить.
Удар по жилому району
Захватчики применили свою привычную тактику – прибегли к традиционным террористическим актам, часто применяемым в Донецке.
Через несколько минут после обстрела военной базы они запустили из бывшего Акимовского района ракету по жилым домам. Снаряд прилетел на улицы Украинская и Герцена.
- Один местный житель пострадал. Сейчас он находится в больнице.
- Около 10 гражданских домов были разрушены.
Люди сняли видео, как ракета россиян летит с юга на север Мелитополя.
Взрывы в Мелитополе
17 августа в селах возле Мелитополя местные слышали взрывы. В частности, в Мордвиновке, Гирсовке и Дунаевке. Потом последовали автоматные очереди.
Кстати, ранее Федоров отмечал, что в Мелитополе хорошо работают партизаны. Их основные задачи:
- перекрытие поставок вооружения, боеприпасов и их ликвидация;
- информирование украинских силовых структур о расположении и передвижении врага;
- демотивация коллаборантов и кафиров.
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